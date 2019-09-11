Девушка из России создала сайт, помогающий исправить осанку при работе за компьютером

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая разработка поможет людям, которые переживают за свою осанку и много времени проводят за компьютером. Девушка показала в Twitter, как работает ее сайт .

Россиянка Олеся Чернявская разработала страницу в сети, которая работает вместе с веб-камерой. Объектив фиксирует положение человека за компьютером и, если он не ровно сидит, то вся страница сайта размывается.

Are you sitting with correct posture right now? My new experiment detects your posture and blurs a screen if it's poor. Made with @TensorFlow.js #PoseNet model.



Check it out and read about creation process here: https://t.co/NuJzcm5clr pic.twitter.com/uXbY0eOs7v — Olesya Chernyavskaya (@monolesan) 8 сентября 2019 г.

Камера реагирует и как только осанка пользователя выравнивается, то четкость сайта возвращается. Пользователям Twitter понравилась разработка. Многие посоветовали девушке развивать проект и работать с крупными компаниями, однако Ольга пишет, что это не продукт, а скорее хобби. -0-