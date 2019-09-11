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Технологии
11 сентября 2019, 09:37

Девушка из России создала сайт, помогающий исправить осанку при работе за компьютером

Фото Pixabay
Фото Pixabay

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая разработка поможет людям, которые переживают за свою осанку и много времени проводят за компьютером. Девушка показала в Twitter, как работает ее сайт.

Россиянка Олеся Чернявская разработала страницу в сети, которая работает вместе с веб-камерой. Объектив фиксирует положение человека за компьютером и, если он не ровно сидит, то вся страница сайта размывается.

Камера реагирует и как только осанка пользователя выравнивается, то четкость сайта возвращается. Пользователям Twitter понравилась разработка. Многие посоветовали девушке развивать проект и работать с крупными компаниями, однако Ольга пишет, что это не продукт, а скорее хобби. -0-

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