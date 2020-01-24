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24 января 2020, 13:11

Для сохранения памяти о еврейском наследии в Беларуси запустят мобильное приложение

Фото из архива
Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для сохранения памяти о еврейском наследии в Беларуси будет запущено мобильное приложение, сообщила сегодня журналистам директор Музея истории и культуры евреев Беларуси Юлия Миколуцкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это приложение "Хранитель наследия". Мы приступили к его разработке в октябре прошлого года, выход анонсируется в марте. Приложение будет содержать информацию о местах войны, памятниках холокоста, историческом и культурном наследии и известных людях - евреях, родившихся или работавших в Беларуси", - рассказала Юлия Миколуцкая.

Приложение выйдет на русском и английском языках и будет доступно на трех платформах: iOS, Android, web-версия. "В планах - перевести приложение на иврит. Сейчас приложение содержит более 120 объектов на территории Беларуси. При этом база постоянно будет пополняться", - отметила директор музея.

По словам Юлии Миколуцкой, приложение будет интересно как историкам, экскурсоводам, так и гостям Беларуси. "Это важно для тех людей, которые приезжают сюда, чтобы вспомнить свои семьи, почтить их память, чтобы они знали, где расположены эти объекты и как к ним добраться", - добавила она.-0-

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