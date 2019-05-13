Дом для жизни на Марсе напечатан на 3D-принтере

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нью-йоркское агентство дизайна и архитектуры AI SpaceFactory в рамках конкурса NASA напечатало на 3D-принтере дом для жизни на Луне и Марсе, сообщает
Перед участниками конкурса стояла задача создать макет здания из тех материалов, которые можно найти на Марсе. AI SpaceFactory напечатало свою модель из биоразлагаемого и перерабатываемого биополимерного базальтового композита. Композиция прошла испытания на прочность и герметичность дымом и тяжелыми грузами.
В качестве приза агентство получило от NASA $500 тыс.
NASA запустило проект 3D-Printed Habitat Challenge в 2015 году для разработки экологического жилья для долгосрочных космических миссий.-0-
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