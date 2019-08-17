Дополненная реальность и искусственный интеллект - что предполагает цифровая трансформация образования

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова рассказала сегодня журналистам о концепции цифровой трансформации образования на 2019-2025 годы во время хакатона "ЕРАМ Engineering Jam - 3. Образование", который проводится 17-18 августа в Минске совместно с Министерством связи и информатизации и Минобразования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерством создана концепция цифровой трансформации системы образования на 2019-2025 годы. Она охватывает практически все уровни образования и предполагает введение совершенно новых цифровых образовательных технологий. Это использование дополненной реальности, искусственный интеллект, технологии больших баз данных. Концепция охватывает и систему управления: для нас важна совершенная автоматизированная система, которая позволяет осуществить сбор и анализ информации и таким образом определить основные показатели, индикаторы развития учреждений образования", - сказала Ирина Старовойтова.

Основной целью концепции является подготовка обучающихся к жизни в условиях цифровой экономики. "Для нас важна и методическая подготовка наших педагогов, формирование цифровой грамотности. Одна из целей - реализация концепции образования через всю жизнь, а значит, задач дистанционного, дополнительного образования взрослых. Значимы и вопросы, касающиеся анализа и синтеза информации, а значит, и управленческой деятельности - ее оптимизации, системности, цифровизации", - отметила первый замминистра.

Более 90% учреждений образования Беларуси имеют широкополосный доступ в интернет. На вопрос, планируется ли ввести электронные журналы и дневники в каждой школе, Ирина Старовойтова ответила: "Мы сейчас не ставим такую задачу. Учреждения образования решают, использовать ли эти технологии, с учетом потребностей родителей, педагогов и наличия таких возможностей".

В основе хакатона - государственно-частное партнерство и цифровизация белорусского образования. Несколько месяцев назад EPAM совместно с Министерством образования объявили сбор идей для хакатона. Из более чем 300 заявок были выбраны самые интересные и актуальные. Откликнулись около 100 представителей сферы IT из разных компаний. Каждый из них выбрал идею, над которой хотел бы поработать. Организаторы хакатона пригласили менторов из сферы образования и ЮНИСЕФ, чтобы решения были максимально приближены к реальности и могли быть реализованы. "Проекты охватывают разные уровни - от электронного меню до новых образовательных технологий и сервисов. Мы надеемся, что эти направления будут проработаны и получится конкретный продукт, который поспособствует совершенствованию системы образования", - добавила первый замминистра.

Ранее было проведено уже два Engineering Jam (в ноябре 2018 года и мае 2019-го) в сотрудничестве с различными министерствами и ведомствами. Все проекты, над которыми работали команды, или реализованы, или сейчас находятся в процессе реализации. Уже работают приложение по трекингу птиц для Национальной академии наук Беларуси, чат-бот для отслеживания посылок для пользователей "Белпочты", приложение для вывода пожарных из-под огня для МЧС.-0-