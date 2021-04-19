Дорогу hard-инновациям, или Как Минский городской технопарк помогает перспективным производствам

В этом году, 4 ноября, Минскому городскому технопарку исполнится 10 лет. Это общество с ограниченной ответственностью было создано для реализации Государственной программы инновационного развития Беларуси, с 2011 года оно получило статус субъекта инновационной инфраструктуры в качестве научно-технологического парка.

Минский городской технопарк учредили БГУ, Белорусский инновационный фонд, Мингорисполком (через одно из коммунальных унитарных предприятий Минска). Сегодня это крупнейший технопарк страны, полноправный член международной ассоциации научно-технологических парков IASP (с правом голоса). На территории в 6,15 га располагаются 40 резидентов, объем производства которых - более Br80 млн. Но главная выгода, как отмечает директор ООО "МГТ" Владимир Давидович, заключается в особой среде, где вращаются идеи, технологии, кадры, возможности для коллаборации и есть выход на инвесторов.

Главная задача технопарка - систематическая поддержка предприятий в реализации инновационных проектов путем предоставления льгот и преференций, предусмотренных законодательством, создания благоприятных условий для ведения бизнеса в высокотехнологической сфере, поддержки начинающих инновационных компаний. Но что под этим подразумевается?

"Мы помогаем молодым и перспективным предприятиям расти и становиться более устойчивыми к окружающей среде. Среди наших резидентов встречаются и такие, как ООО "ИнКата", которое само в процессе роста на нашей базе стало технопарком. И это не единственный пример. Еще есть "Унитехпром БГУ", который тоже получил статус технопарка, после чего вышел из резидентства и преобразовался в самостоятельное учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие. А "ИнКата" остается у нас, при этом является еще и резидентом ПВТ. Получилась такая матрешка, но мир многообразен - и такой опыт имеет право на существование", - рассказывает Владимир Давидович.

Как подчеркивают в Государственном комитете по науке и технологиям, уникальность "ИнКаты" заключается "в объединении под одной крышей собственного конструкторского бюро, исследовательского инженерного (R&D) центра, центра прототипирования (металлообработка, пластик, композиты, электроника), а также производственных консультантов, инвесторов и бизнес-менторов". Компания оказывает соответствующие услуги стартапам и вовлечена в работу над проектами в передовых областях науки и техники, таких как нанотехнологии, микроэлектроника, аэрокосмические технологии, автоматизация крупных промышленных объектов, силовая электроника, сельское хозяйство, медицинское оборудование, робототехника.

Несмотря на то, что "ИнКата" действует на территории Минского городского технопарка, они прекрасно разделяют между собой клиентов. "У нас они более крупные. Мы стартапы рассматриваем, скорее, как субстрат: когда из стартапа кристаллизовалось предприятие или хотя бы ИП, тогда это наш клиент, а "ИнКата" работает с ними еще на начальной стадии. И занимается, скорее, инженерным сопровождением", - объясняет Владимир Давидович.

Получается, технопарк внутри технопарка включается в работу со стартапами на самой сложной для них стадии - преодолении "долины смерти".

Пересечь "долину смерти"

"Это очень интересная область знаний, наравне с теорией о том, что есть разные типы предприятий: слоны, бегемоты, хитрые лисы, церковные мыши, собаки - у всех разные сферы и специфика. Так вот, любой жизненный цикл - предприятия, продукта, человека - выглядит как кривая", - показывает Владимир Давидович.

Сначала кривая уходит вниз - это фаза детства, когда финансы только расходуются и когда появилась идея, надо сделать опытный образец. Следующий этап - когда появляется экспериментальный продукт (проект, программа). Нужно, чтобы эксперт оценил его, посоветовал, что доработать. "Вся эта зона до того момента, когда появятся первые поступления от проекта, "долина смерти". Незадолго до выхода на нулевую отметку, когда доходы уравнивают расходы, все это зона финансирования бизнес-ангелами. Они могут помочь стартапу, который им понравился, и "перенести" его через "долину смерти". На этом этапе стартапу помимо финансовой поддержки бизнес-ангел помогает еще и своими связями и компетенциями. Это самое важное", - добавляет Владимир Давидович.

После бизнес-ангелов включаются фонды, венчурные организации - первичные "портфельные инвесторы", которые подбирают несколько проектов, несмотря на риски того, что какие-то из них все равно могут не выжить или иметь доходность 15-20%. Зато 2-3 из 10 проектов могут дать доходность 500% и окупят весь портфель.

А банки начинают финансировать уже тогда, когда понятно, что предприятие зарабатывает, имеет активы. Но они стимулируют появление и развитие среды, которая помогает бизнесам на начальной стадии, т.е. тех же бизнес-ангелов, менторов.

Где на кривой жизненного цикла появляется технопарк?

"Это происходит, когда предприятие уже выбралось из "долины смерти". Но это, как правило, еще очень слабое после трудного пути предприятие. Часто они находят одного-единственного клиента и работают на аутсорсинге. Наша задача - показать им путь, куда двигаться, как выйти на другие рынки, как можно развиваться. Мы формируем экосистему, чтобы эти предприятия имели шанс на развитие", - объясняет Владимир Давидович.

Минский городской технопарк работает в основном не с айтишниками, а с теми, кто физически что-то производит. Причем проекты самые разные: приборо-, станко-, машиностроение, биотехнологии, медоборудование и изделия, лазерная техника, микроэлектроника, системы безопасности, энергосбережение, оптико-электронные системы и другое. Резидентам предлагаются подготовленные площади по приемлемой цене (она помимо прочего зависит от возраста предприятия: чем оно моложе, тем плата ниже, а также от технологического уклада).

Кстати, 31 декабря прошлого года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс третьей очереди реконструкции главного производственного корпуса. Обновленные 10 тыс. кв.м уже осваиваются новыми резидентами.

Предоставляется и доступ к технологическому оборудованию на начальных этапах, когда рынок, покупатели уже есть, но собственные мощности пока не позволяют обеспечить их запросы. Тогда можно обратиться в центр коллективного пользования оборудования, который функционирует в технопарке. Это особенно важно для тех, кто работает не с программами (soft), а с аппаратными средствами, или, грубо, "железом" (hard).

Высокотехнологичное окружение технопарка становится основой и для определенной синергии участников и привлеченных экспертов. Это помогает даже в тех случаях, когда какое-то предприятие не выживает, но люди из него не остаются не у дел: их "подхватывают" другие резиденты.

Резиденты платят налог на прибыль по ставке 10%, освобождаются от земельного налога и налога на недвижимость, имеют дополнительные возможности продвижения, в том числе через участие в конкурсах и выставках, таких как форум "ТИБО", выставка "ТехИнноПром" на Белорусском промышленном форуме.

От конкурсов до встреч формата Elevator Pitch

Нельзя сказать, что Минский городской технопарк вовсе не работает со стартапами. Элемент обучения сегодня занимает все больше места в деятельности парка. Брендовым мероприятием стал форум науки и бизнеса "Инновационный шторм", в котором может поучаствовать любой желающий. Приглашаются в качестве спикеров эксперты в различных отраслях, которые объясняют сложные понятия простыми словами. Для кого-то это становится отличным стимулом, чтобы трансформировать свою идею в проект.

ООО "МГТ" практикует неформальное бизнес-образование, которое дает необходимые знания, практические инструменты, контакты и другие ресурсы для быстрого запуска и развития бизнеса. В такой стартап-школе проходят встречи с экспертами (митап или тройной митап), интенсивные курсы и презентации проектов, проводятся социальные онлайн-хакатоны. Причем мероприятия организуют не только в столице, но также в Витебске, Гродно, Бобруйске.

А для совсем юных технарей открыта Инженерная школа, где ребята могут выбрать инновационное хобби или даже профессию будущего. Обучение организовано для трех возрастных групп (5-6, 7-10, 11-15 лет) по направлениям: робототехника, 3D-моделирование и 3D-печать, проектная работа (разработка собственного робота).

"Мы проводим конкурс на площадке "ТИБО" Belarus ICT Start-up Award, чтобы выявлять интересные стартапы. Причем не только айтишные. Мы ищем те, которые были бы наиболее подготовлены, чтобы кристаллизоваться в предприятие и попасть к нам на "подращивание". Для тех, кто еще не готов к этому, организуем выход на сообщество бизнес-ангелов. Например, организуем встречи в формате Elevator Pitch (или Speech - с англ. это презентация/ речь для лифта)", - рассказывает Владимир Давидович.

Это такие мероприятия, когда в одном кабинете друг напротив друга оказываются бизнес-ангелы и стартапы. За 2-3 минуты авторам бизнес-идеи нужно так рассказать о своем проекте, чтобы заинтересовать бизнес-ангела, ментора, инвестора. Этот формат презентации сформировался в 1980-х годах в Силиконовой долине, когда богатые бизнесмены снимали офисы на верхних этажах небоскребов. Лифт туда шел 2-3 минуты. В кабину вбегали люди, у которых были идеи, им нужен был инвестор. В условиях замкнутого пространства бизнесменам приходилось слушать. И если за эти 2-3 минуты человек заинтересовал своим проектом, дальше его могли пригласить для более детальной беседы.

Минский городской технопарк дает возможность общения с интересными экспертами, теми, кто может продвигать продукт молодой компании за рубежом. Среди партнеров - фонд "Сколково", Торгово-промышленная палата РФ. "Трафик иностранных бизнесменов был очень плотным до COVID-19, сейчас он снова оживляется. В прошлом году старались активно использовать онлайн-формат. Так, проводили питчи, на которых наши резиденты не только презентовали проекты, но и получали обратную связь. Участвовали в онлайн-выставках, например в составе коллективного стенда на международной промышленной онлайн-выставке TeMEx. Это новый опыт. Есть новые задумки. То есть мы подключаем все рычаги, чтобы раздвинуть границы для белорусского бизнеса", - резюмирует директор Минского городского технопарка.

Сам ООО "МГТ" демонстрирует пример перехода на инновационный путь развития. Как раз в такой номинации в прошлом году Владимир Давидович стал лауреатом отечественного бизнес-конкурса "Человек Дела - 2020".

Екатерина КНЯЗЕВА,

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