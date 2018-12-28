28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское государственно-общественное объединение "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси" (ДОСААФ) займется обработкой информации с беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Центрального совета общества Иван Дырман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас разрабатывается серьезная нормативно-правовая база, и работа с беспилотными летательными аппаратами станет более сертифицированной. Поэтому, кто желает обучаться, мы готовы оказать такую услугу. В ближайшее время мы займемся и обработкой информации, которая будет получена с беспилотных летательных аппаратов", - сказал Иван Дырман.

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