Доставленные с Луны образцы грунта продаются на аукционе за $1 млн

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образцы лунного грунта, доставленные на Землю в 1970 году советской межпланетной станцией "Луна-16", продаются на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".
Три камня диаметром от 1 мм до 2 мм годами хранились в частной коллекции. Это единственный в мире образец лунного грунта, который можно приобрести законно.
Впервые камни были выставлены на торги в 1933 году вдовой академика Сергея Павловича Королева, основателя советской космической программы. Ей камни были подарены советским правительством. Лот приобрел коллекционер из США примерно за $500 тыс.
На нынешних торгах предварительная стоимость лота составляет $1 млн.-0-
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