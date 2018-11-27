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Доставленные с Луны образцы грунта продаются на аукционе за $1 млн

Технологии 27.11.2018 | 13:56
Фото Pixabay
Фото Pixabay

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образцы лунного грунта, доставленные на Землю в 1970 году советской межпланетной станцией "Луна-16", продаются на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Три камня диаметром от 1 мм до 2 мм годами хранились в частной коллекции. Это единственный в мире образец лунного грунта, который можно приобрести законно.

Впервые камни были выставлены на торги в 1933 году вдовой академика Сергея Павловича Королева, основателя советской космической программы. Ей камни были подарены советским правительством. Лот приобрел коллекционер из США примерно за $500 тыс.

На нынешних торгах предварительная стоимость лота составляет $1 млн.-0-

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