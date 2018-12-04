Достижения Беларуси в сфере высоких технологий презентуют на выставке в Азербайджане

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 24-я Азербайджанская международная выставка и конференция "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" Bakutel 2018 проходит 4-7 декабря в Баку. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что нынешняя выставка соберет более 200 компаний из 20 стран, среди которых Италия, Иран, Турция, ОАЭ, США, Словения, Франция, Хорватия. Активное участие в работе Bakutel 2018 примет делегация Беларуси, которую возглавляет министр связи и информатизации Константин Шульган.

В масштабной экспозиции представлен национальный стенд Беларуси, где свой потенциал и технические решения продемонстрируют белорусские компании: РУП "Белтелеком", РУП "Белпочта", ОАО "Гипросвязь", ОАО "Промсвязь", НИРУП "Институт прикладных программных систем", РУП "Национальный центр электронных услуг", РУП "Национальный центр обмена трафиком", Научно-исследовательский институт технической защиты информации, Белорусская государственная академия связи. Гости и участники выставки также смогут познакомиться с возможностями СООО "Белорусские облачные технологии".

"Участие в выставке позволит продемонстрировать достижения и потенциал Беларуси в сфере высоких технологий, обсудить перспективные модели сотрудничества и важные направления совместной работы в инновационной сфере. Кроме того, участие в выставке станет еще одним шагом к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в области связи и информатизации", - отметили в Минсвязи.

Bakutel - площадка, где собираются профессионалы различных областей ИКТ, предлагающие широкие возможности и самые последние разработки для всех сфер деятельности. Среди участников - ведущие ИКТ-компании, мобильные операторы, интернет-провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов и молодые разработчики.-0-