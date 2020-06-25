25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два космических туриста отправятся на МКС в 2023 году, соответствующий контракт подписан между Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и Space Adventures Inc. (США), сообщает ТАСС.

"Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент Международной космической станции", - говорится в сообщении РКК "Энергия".

Во время полета один из туристов выйдет в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом.-0-