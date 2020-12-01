Двигательную функцию рук в СОРЦ восстанавливают с помощью VR-перчатки и игр

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Специализированном образовательно-реабилитационном центре помогают восстанавливать двигательную функцию рук с помощью VR-перчатки и игр на компьютере. Об этом рассказала заведующая центром Алла Литвинчик на семинаре "Мы разные, но равные", который проходил сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Аппарат для эффективного и безопасного восстановления двигательных функций выполнен в виде перчатки. На занятиях человек надевает ее на руку и выполняет задания на компьютере, например забрасывает мячик в корзину. Перчатка считывает движения руки и при синхронизации с компьютером выводит их на экран", - рассказала Алла Литвинчик.

Таким образом эффективная реабилитация достигается не путем выполнения сложных физических упражнений, а через развлечения. "Сейчас программа насчитывает всего пять игр, но разработчики перчатки говорят, что начали работать с белорусской кампанией Wargaming над созданием новых", - отметила Алла Литвинчик.

Аппарат помогает возвращать двигательную функцию верхних конечностей людям, которые пережили ишемический и геморрагический инсульт, повреждение спинного мозга, черепно-мозговую травму, страдающим ДЦП, болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом.

Специализированный образовательно-реабилитационный центр - структурное подразделение УП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", специализируется на профессиональной реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и последствиями различных травм.-0-