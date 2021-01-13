Единый информационно-образовательный ресурс начал работу в тестовом режиме

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тестовом режиме начал работу новый компонент учебно-методического обеспечения образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования - единый информационно-образовательный ресурс (eior.by). Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время на ресурсе размещены материалы по всем учебным предметам для 3-й четверти - комплекты учебно-методических материалов по всем учебным предметам, включающие видеофрагменты с объяснением учебного материала и тестовые задания для самопроверки знаний и умений.

К разработке учебных материалов привлечены лучшие учителя из всех регионов республики. Консультирование разработчиков, координацию их деятельности и методическую экспертизу разработанных учебных материалов обеспечивают специалисты Национального института образования и Академии последипломного образования, в число которых входят авторы действующих учебных пособий для учащихся, пособий для учителей, ученые и методисты. Техническую поддержку ресурса осуществляет Главный информационно-аналитический центр Министерства образования. На данный момент завершается экспертиза материалов для 4-й четверти.

В январе-феврале планируется проведение вебинаров для педагогов по вопросам использования данного ресурса. Предложения по совершенствованию ресурса можно направлять на инфолинию национального образовательного портала (adu.by).-0-