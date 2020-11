Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, состоящий из трех астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и одного представителя Японского агентства аэрокосмических исследований, перешел на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA в своем Twitter.

"Люки открыты, и астронавты Шэннон Уокер, Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, а также Соити Ногути стали новыми жителями МКС. Добро пожаловать на борт", - говорится в сообщении. В опубликованном видеоролике показано, как космонавт Сергей Рыжиков (командир МКС-64) и американка Кэтлин Рубинс, которые вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым несут вахту на станции с 14 октября 2020 года, приветствуют прибывший экипаж Crew Dragon.

Корабль под названием Resilience ("Стойкость") был запущен ракетой-носителем Falcon 9 16 ноября в 03.27 по минскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и совершил автоматическую стыковку 17 ноября в 07.01 по минскому времени. Как сообщает ТАСС, SpaceX посадила использованную первую ступень носителя на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Компания совершенствует технологию возврата ступени для снижения стоимости запуска ракет.-0-

Космический корабль Crew Dragon произвел стыковку с МКС