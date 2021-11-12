Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX после успешной стыковки перешли на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает ТАСС.

Стыковка состоялась в автоматическом режиме. Затем астронавт NASA Марк Ванде Хай, находящийся на борту МКС, приступил к подготовительным процедурам перед открытием люка. Люк Crew Dragon был открыт и спустя пару минут астронавты перешли на МКС.

В состав экипажа Crew Dragon под названием Endurance ("Выносливость") вошли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Они проведут на орбите около шести месяцев. На борту МКС они присоединились к Ванде Хаю и космонавтам Роскосмоса Антону Шкаплерову и Петру Дуброву.

Запуск корабля был проведен 10 ноября с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это уже четвертый полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт дан 30 мая 2020 года, второй - 15 ноября 2020 года, третий - 23 апреля текущего года.-0-