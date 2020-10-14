Экипаж корабля "Союз МС-17" перешел на МКС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс перешли с пилотируемого корабля "Союз МС-17" на борт Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

На станции новый экипаж встретили россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди.

Союз МС-17" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 14 октября в 08.45 по московскому времени и уже через 3 часа 3 минуты в автоматическом режиме состыковался с МКС, установив рекорд по скорости полета.

Предполагаемая продолжительность полета членов экипажа "Союза МС-17" составит 177 суток. За это время Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проведут 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре - новые.

Также им предстоит продолжить поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда". Космонавты совершат два выхода в открытый космос. Один из них намечен на ноябрь этого года, второй - на февраль 2021-го. Выходы в открытый космос запланированы для подготовки отстыковки и затопления модуля "Пирс" в 2021 году. Это необходимо для освобождения места для нового модуля "Наука", который запустят в апреле.-0-