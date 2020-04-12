Экипаж МКС отметит День космонавтики совместным ужином на борту

12 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российские и американские члены экипажа Международной космической станции проведут совместный ужин в честь Дня космонавтики. Об этом рассказал космонавт РФ Олег Скрипочка во время большого космического эфира на "Роскосмос ТВ".

"Сегодня вечером у нас будет совместный ужин. Правда, не очень длинный, потому что идет подготовка к спуску", - сказал Олег Скрипочка.

По его словам, члены экипажа уже поздравили друг друга. Олег Скрипочка отметил, что День космонавтики в этом году экипаж отмечает ударным трудом. "У нас все дни рабочие, включая субботу и воскресенье", - сказал космонавт.

На борту МКС находятся российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Эндрю Морган, Джессика Меир и Крис Кэссиди.

12 апреля 1961 года ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Был выполнен один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.-0-