Экологическая карта "ноль отходов" появилась в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая карта Zero waste появилась в Минске: на ней отмечены места, где можно покупать товары без упаковки либо приходить со своей тарой, сообщили БЕЛТА в Центре экологических решений.

Zero waste карта - это общественный проект, который помогает общими усилиями собрать информацию о местах в городе, где можно купить товары без упаковки, альтернативы одноразовым вещам (экомешочки, многоразовые трубочки и т.п.) и те предметы, которые помогают сократить количество отходов в быту. В создании такой карты может поучаствовать каждый. Для этого нужно на странице проекта воспользоваться формой "Добавить точку на карту", а координирует интернет-проект Центр экологических решений.

"На карте есть несколько маркеров и слоев, которые помогают сориентироваться. Так, например, есть слой "Пакет free магазины". По сути, это обычные супермаркеты, в которых отпускают весовую продукцию в свою тару и не заставляют покупателей брать дополнительные пакеты, - пояснила координатор Zero waste карты, сотрудница информационной службы Центра экологических решений Татьяна Кузнецова. - Как известно, сегодня не все магазины соглашаются на это, хотя нет прямого запрета на использование своего пакета или контейнера. На карте пользователи отмечают места, где это можно сделать без проблем".

Центр экологических решений разработал карту в партнерстве с HEJ-Support (Германия) при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.-0-