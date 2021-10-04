Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в пренебрежении общественными интересами ради прибыли

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-менеджер социальной сети Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества. О работе в Facebook она рассказала в интервью телеканалу CBS, сообщают "Известия".

Хауген уточнила, что работала в компании с 2019 года. Начиная с этого времени она занималась тайным копированием десятков тысяч страниц внутренних расследований Facebook, на основе которых газета The Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей.

В мае 2021 женщина уволилась из компании, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы. В письме говорилось о том, что Facebook, по мнению Хауген, обманывает общество в вопросе о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, а также с дезинформацией.

По ее словам, контент, который вызывал у аудитории большое количество эмоций, включая гнев и ненависть, притягивает и заставляет пользователей проводить больше времени на сайте, благодаря чему Facebook зарабатывает огромные деньги.

Кроме того, женщина обратила внимание на включение компанией систем безопасности во время выборов, которые проходили в 2020 году в США. Это было сделано для того, чтобы сократить дезинформацию в Сети, однако после окончания выборов компания вернула все настройки, добавила экс-менеджер.

Хауген в интервью подчеркнула, что на этой неделе планирует выступить перед конгрессом. Она посчитала, что федеральное правительство должно принять меры для урегулирования ситуации.

Ранее, 13 сентября, The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором шла речь о том, что система контроля качества публикаций в социальной сети Facebook позволяет некоторым пользователям, имеющим большую аудиторию, размещать в своих постах нарушающие правила сообщества материалы.-0-