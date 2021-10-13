Экс-сотрудница Facebook заявила о причастности компании к преступлениям

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая сотрудница Facebook Софи Чжан выразила готовность дать показания перед конгрессом о действиях технологического гиганта. Она также передала документацию о потенциальных уголовных нарушениях компании в правоохранительные органы США, сообщает газета "Известия".

"Я предоставила подробную документацию о потенциальных уголовных нарушениях правоохранительным органам США. Насколько я понимаю, расследование все еще продолжается", - заявила Софи Чжан.

При этом экс-сотрудница не привела подробностей о нарушениях, которые изложила американским правоохранителям.

Софи Чжан была специалистом по обработке данных Facebook почти три года. В прошлом году ее уволили из-за проблем с производительностью. Тогда же Чжан написала объемный меморандум о том, что компания предпринимает слишком мало усилий по борьбе с ненавистью и дезинформацией, особенно в небольших развивающихся странах. В нем же девушка подробно описала, как "деспотические правительства" использовали платформу для "введения в заблуждение своих граждан". По словам Софи Чжан, в компании знали, как посторонние используют соцсеть в преступных целях, однако никаких действий для борьбы с этим не предпринимали.

"Мои руки в крови", - заключила в меморандуме бывшая сотрудница.

12 октября представитель Facebook отверг это обвинение, заявив, что за последние годы компания инвестировала миллиарды в обеспечение безопасности.

Сама Софи Чжан решилась на выступление перед конгрессом после аналогичного поступка бывшего менеджера по продуктам Facebook Фрэнсис Хауген. Уволившаяся в мае Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества. Она сделала это 4 октября, после самого масштабного сбоя в работе сервисов Facebook (FB WhatsApp Instagram), заявив, что с 2019 года тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних расследований Facebook. Также в сентябре Хауген подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы. В письме говорилось о том, что Facebook обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью и дезинформацией.-0-