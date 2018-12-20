Экскурсионные автобусы с технологиями искусственного интеллекта запущены в Шанхае

20 декабря, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. Двухъярусные экскурсионные автобусы, оснащенные технологиями искусственного интеллекта (ИИ), сданы в пробную эксплуатацию в китайском мегаполисе Шанхай.
Новые автобусы, разработанные китайским интернет-поисковиком "Байду" и одной из шанхайских туристических компаний, призваны сделать экскурсию по городу более комфортной.
Туристы могут сесть в автобус, пройдя процедуру распознавания лиц, при этом билеты не требуются. В автобусе предоставляются беспроводные электронные переводчики, с помощью которых можно получить нужную информацию. Они работают на русском, английском, японском, корейском, тайском, испанском, немецком и арабском языках.
Открыты два маршрута этих автобусов, проходящих через большинство достопримечательностей и традиционных экскурсионных мест Шанхая.
В январе 2019 года в официальную эксплуатацию будут сданы 10 новых экскурсионных автобусов, а позднее в том же году их парк пополнится еще 10.
"Байду" и муниципалитет Шанхая в ноябре этого года подписали рамочное соглашение по стратегическому сотрудничеству, нацеленное на превращение Шанхая в "умный город".-0-
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