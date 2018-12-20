Экспедиция МКС-57 возвращается на Землю

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспедиция МКС-57, состоящая из космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и астронавтов NASA и Европейского космического агентства Серены Ауньон и Александера Герста, сегодня возвращается на Землю после 6-месячной экспедиции на Международной космической станции, сообщил Роскосмос.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-09" предположительно сядет в казахстанских степях недалеко от города Жезказган.

Космонавты привезут на Землю фрагменты обшивки и образцы герметика, которым было заделано отверстие в российском сегменте МКС в конце августа. Также будут доставлены пробы с поверхности бытового отсека и другое для того, чтобы специалисты смогли установить причины возникновения дырки в корабле.-0-