Эксперты из 130 стран принимают участие в конференции по IoT-решениям в Минске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция в сфере телематики и интернета вещей TelematiX проходит с 30 июля по 1 августа в Минске. В мероприятии участвуют 600 экспертов из 130 стран, сообщили БЕЛТА в Парке высоких технологий.

TelematiX ежегодно становится площадкой, где эксперты делятся новыми технологиями и проектами, реализованными благодаря белорусскому IoT-решению Wialon. Во время конференции также состоится выставка специализированного оборудования, где свои разработки представят более 30 компаний-производителей из Европы, России и Азии. Выставочная зона будет работать два дня (31 июля и 1 августа). Гостям покажут видеорегистраторы с искусственным интеллектом, которые анализируют дорожную обстановку вместо водителя и сообщают об угрозе аварий, самый маленький маячок для защиты от угона транспорта, электросамокаты, оборудованные новейшими системами слежения и др.

Организатором конференции выступает резидент ПВТ, белорусская IT-компания Gurtam. Она известна во всем мире собственной системой спутникового мониторинга Wialon и платформой Flespi для работы с большими массивами данных. Решения Gurtam используются на национальных рынках более 130 стран. Gurtam основана в 2002 году и имеет офисы в Минске, Дубае, Бостоне, Буэнос-Айресе и Москве.-0-