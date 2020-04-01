Эксперты составили ТОП-10 сайтов банков по удобству и ценности доменных имен

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:16 Теракт на юге Афганистана унес жизни 8 человек В мире
10:13 В Европе за две недели не менее миллиона человек потеряли работу - ЕКП В мире
10:10 Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов Общество
10:09 В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году Экономика
10:02 В Гродненском районе пенсионерка отравилась угарным газом Происшествия
09:55 Вместо конкурса "Евровидение-2020" состоится специальный концерт Культура
09:25 Выплаты ветеранам ко Дню Победы стартуют 1 апреля Общество
09:12 Театр эстрады 3 апреля презентует эстрадное шоу "Рассмеши любого" Афиша
09:03 Мощное землетрясение произошло в Айдахо В мире
09:00 "Спорт-пари": осуществить мечту можно прямо из дома Общество
08:59 В Могилевской области дополнительно закупят четыре бокса биологической защиты для транспортировки больных Регионы
08:55 Три "Жемчужины" в ожерелье! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство Общество
08:52 В ООН представили план, который поможет победить COVID-19 и сделать человечество сильнее В мире
08:49 Онлайн-проекты "Домашний театр" и "Музей на диване" запустили в Гродненской области Регионы
08:45 Эксперты составили ТОП-10 сайтов банков по удобству и ценности доменных имен Технологии
08:42 В Минске выберут лучшее фото на экоконкурсе Регионы
08:28 Выставка "Избранные Святые" откроется 9 апреля в Гомеле Афиша
08:22 Более 3 тыс. учащихся посетили экспресс-выставку "Музей в чемодане" Регионы
08:18 Акция "30 дней на велосипеде" стартует в Минске Регионы
08:15 Хоккеисты "Юности" и "Шахтера" проведут в Солигорске матч финальной серии чемпионата Беларуси Спорт
08:09 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 апреля Общество
07:57 В Шумилино суд начнет рассмотрение дела о жестоком убийстве мужчины Происшествия
07:53 "Беларусь 24" начинает вещание в Азиатско-Тихоокеанском регионе Общество
07:45 Фестиваль "Пасхальная Радость" пройдет в онлайн-режиме Регионы
07:43 В США за сутки из-за коронавируса умерли 865 человек В мире
07:37 Плата для производителей за сбор отходов пластика увеличивается в Беларуси с 1 апреля Общество
07:27 Центры местного развития создадут в Березовском районе Регионы
07:15 В БГУ открывается дистанционная школа юного математика Общество
07:11 Брифинг о работе Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству пройдет в БЕЛТА Политика
07:09 Базовая арендная величина увеличивается до Br17,85 Экономика
Все новости
Все новости
Технологии
01 апреля 2020, 08:45

Эксперты составили ТОП-10 сайтов банков по удобству и ценности доменных имен

Аналитический отдел хостинг-провайдера HostFly.by провел комплексную оценку сайтов белорусских банков. Специалисты проанализировали не только техническое исполнение веб-ресурсов, но и перспективную ценность доменных имен. В итоговом отчете указывается, что в ТОП-10 вошли банки, которые владеют доменными именами с постоянно растущей стоимостью.

Перспективную стоимость эксперты оценивали при условии использования доменного имени для размещения финансовых инструментов или в банковской сфере. По словам руководителя проекта HostFly.by Александра Хмыля, определить примерную стоимость доменных имен банковских сайтов сложно.

“Мы составили список банковских доменов, ценность которых постоянно увеличивается. Фактически упомянутые в ТОП-10 банки могут рассматривать собственные домены, как перспективные инвестиции. Это стало возможным благодаря размещению на банковских сайтах финансовых инструментов, точек входа в интернет-банк, сервисов по дистанционному получению банковских услуг», - сказал Александр Хмыль.

Он подчеркнул, что сайты банков в Беларуси развиваются и критерии их оценки должны обязательно включать перспективную ценность.

“Инвесторы и потенциальные покупатели банковского бизнеса должны понимать, что доменное имя банка в Сети имеет собственную ценность, которая растет по мере повышения удобства и востребованности сервисов сайта у клиентов».

Таким образом, при оценке банковских сайтов аналитики HostFly.by использовали два набора критериев - по техническому исполнению и функциональности сайтов, а также исходя из показателей, которые позволяют выставить оценку ценности доменных имен. В последнем случае вместо денежного выражения применялась шкала от 1 до 10, где 10 - это доменное имя с максимальной перспективной ценностью.

Что касается технического исполнения и функциональности сайта, то принималось во внимание удобство навигации, читабельность шрифта, дизайн, наличие контактов на главной странице и подробной информации о банке, сертификатов безопасности, ключевой информации, адаптация сайта под мобильные устройства и скорость загрузки страниц.

Итоговый ТОП-10, который учитывает сразу две оценки экспертов, выглядит следующим образом:

1. rbank.by.

2. bsb.by.

3. ideabank.by.

4. belarusbank.by.

5. belveb.by.

6. zepterbank.by.

7. belgazprombank.by.

8. belinvestbank.by.

9. bankdabrabyt.by

10. vtb-bank.by.

“Мы сознательно отказались от публикации расчетных показателей по каждому из банков. Это должно их мотивировать комплексно развивать свои ресурсы, не фокусируясь на отдельных деталях. На наш взгляд, в ТОП-10 представлены лидеры банковского рынка, которые уделяют существенное внимание перспективным технологиям и сервисам дистанционного обслуживания», - сказал Александр Хмыль.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
IT банки интернет информационные технологии
Новости рубрики Технологии
Компания Huawei заявила о высоких показателях деловой активности и стремлении приносить еще больше пользы своим клиентам и обществу в целом Компания Huawei опубликовала отчет за 2019 год
Фото NASA NASA запустит новую миссию для исследования солнечных бурь
Фото из архива Электронное здравоохранение и умные города - какие проекты могут войти в новую инновационную программу
Фото из архива Белорусы заняли 3-е место в квалификационной группе ЧЕ по киберфутболу, не сумев выйти в финальную стадию
Фото из архива Музей истории ВОВ запустил онлайн-лекции для учащихся
Фото из архива Аппарат для искусственной вентиляции легких двух-четырех человек одновременно создали в России
Главное
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
Лукашенко призывает на фоне распространения вирусов поберечь пожилых людей
О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом
Три "Жемчужины" в ожерелье! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о выборах, экономике и коронавирусе, поддержка пожилых и приоритеты инновационного развития
Выплаты ветеранам ко Дню Победы стартуют 1 апреля
Эйсмонт рассказала о причинах поручения Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ
Плата для производителей за сбор отходов пластика увеличивается в Беларуси с 1 апреля
Брифинг о работе Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству пройдет в БЕЛТА
Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов
"Беларусь 24" начинает вещание в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Более 31 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году
Вместо конкурса "Евровидение-2020" состоится специальный концерт
Облздрав: у скончавшегося в Витебске актера было множество сопутствующих заболеваний
ЕЭК запретила вывозить за пределы ЕАЭС крупы, муку, лук и чеснок
Великобритания и Швеция благодарят Беларусь за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину
ЕС готов обсуждать любые системные усилия для помощи Беларуси в борьбе с коронавирусом
Электронное здравоохранение и умные города - какие проекты могут войти в новую инновационную программу
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.