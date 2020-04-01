Эксперты составили ТОП-10 сайтов банков по удобству и ценности доменных имен

Аналитический отдел хостинг-провайдера HostFly.by провел комплексную оценку сайтов белорусских банков. Специалисты проанализировали не только техническое исполнение веб-ресурсов, но и перспективную ценность доменных имен. В итоговом отчете указывается, что в ТОП-10 вошли банки, которые владеют доменными именами с постоянно растущей стоимостью.

Перспективную стоимость эксперты оценивали при условии использования доменного имени для размещения финансовых инструментов или в банковской сфере. По словам руководителя проекта HostFly.by Александра Хмыля, определить примерную стоимость доменных имен банковских сайтов сложно.

“Мы составили список банковских доменов, ценность которых постоянно увеличивается. Фактически упомянутые в ТОП-10 банки могут рассматривать собственные домены, как перспективные инвестиции. Это стало возможным благодаря размещению на банковских сайтах финансовых инструментов, точек входа в интернет-банк, сервисов по дистанционному получению банковских услуг», - сказал Александр Хмыль.

Он подчеркнул, что сайты банков в Беларуси развиваются и критерии их оценки должны обязательно включать перспективную ценность.

“Инвесторы и потенциальные покупатели банковского бизнеса должны понимать, что доменное имя банка в Сети имеет собственную ценность, которая растет по мере повышения удобства и востребованности сервисов сайта у клиентов».

Таким образом, при оценке банковских сайтов аналитики HostFly.by использовали два набора критериев - по техническому исполнению и функциональности сайтов, а также исходя из показателей, которые позволяют выставить оценку ценности доменных имен. В последнем случае вместо денежного выражения применялась шкала от 1 до 10, где 10 - это доменное имя с максимальной перспективной ценностью.

Что касается технического исполнения и функциональности сайта, то принималось во внимание удобство навигации, читабельность шрифта, дизайн, наличие контактов на главной странице и подробной информации о банке, сертификатов безопасности, ключевой информации, адаптация сайта под мобильные устройства и скорость загрузки страниц.

Итоговый ТОП-10, который учитывает сразу две оценки экспертов, выглядит следующим образом:

1. rbank.by.

2. bsb.by.

3. ideabank.by.

4. belarusbank.by.

5. belveb.by.

6. zepterbank.by.

7. belgazprombank.by.

8. belinvestbank.by.

9. bankdabrabyt.by

10. vtb-bank.by.

“Мы сознательно отказались от публикации расчетных показателей по каждому из банков. Это должно их мотивировать комплексно развивать свои ресурсы, не фокусируясь на отдельных деталях. На наш взгляд, в ТОП-10 представлены лидеры банковского рынка, которые уделяют существенное внимание перспективным технологиям и сервисам дистанционного обслуживания», - сказал Александр Хмыль.

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