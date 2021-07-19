Экспорт услуг в области использования интеллектуальной собственности с 2016 года вырос почти в 5 раз

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта услуг в области платы за пользование интеллектуальной собственностью (ИС) в 2020 году составил $125 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился почти в пять раз. Об этом сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на открытии в Минске Летней школы Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Использование прав на объекты интеллектуальной собственности может приносить существенный доход как для отдельной организации, так и страны в целом. "Несмотря на непростую внешнеэкономическую ситуацию, первое полугодие 2021 года отмечено устойчивым ростом экспорта услуг в области платы за пользование интеллектуальной собственностью по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это говорит о востребованности отечественных разработок за рубежом, а также о том, что белорусы все больше зарабатывают на своем интеллекте", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что помимо изобретательской активности, одним из ключевых факторов экономического развития страны является уровень правовой грамотности в сфере интеллектуальной собственности, позволяющий эффективно использовать инновационный потенциал. ГКНТ активно работает по данному направлению как на международном, так и национальном уровне. Свидетельством тому является ряд совместных проектов, реализуемых национальным патентным ведомством Беларуси при поддержке ВОИС, в том числе и Летняя школа, которая проводится впервые.

Летние школы Всемирной организации интеллектуальной собственности - это учебно-образовательные мероприятия, которые организуются в различных странах мира совместно с ведомствами и высшими учебными заведениями. В программе Летней школы такие вопросы, как международные и региональные патентные системы, товарные знаки и интернет, творческие отрасли и интеллектуальная собственность, лицензирование авторских прав, защита прав ИС, управление и оценка ИС, охрана здоровья населения, зеленые технологии.

Мероприятие проходит в Минске с 19 по 30 июля в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, а также стратегией Беларуси в сфере интеллектуальной собственности.-0-