Электрическое водное такси испытывают в Париже

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская компания Seabubbles проводит тесты своего нового речного такси на электрической тяге, сообщает AP .

Местом испытаний выбрали Париж, префектура которого перегружена транспортом. Инновационное электрическое такси позволит разгрузить дороги столицы Франции и улучшить экологическую обстановку в городе.

Аппарат SeaBubbles оснащен четырьмя электродвигателями, которые в сумме могут разогнать "водный космический корабль" до 50 километров в час. Кроме этого, в конструкции речного такси имеется четыре наклонные опоры, которые поднимают аппарат над водой, заставляя его практически парить над речной гладью.

Мэрия Парижа разрешила проводить испытания от пригородного причала Исси-ле-Мулино до Берси. При этом, речное такси может подбирать обычных пассажиров, которые согласны поучаствовать в испытаниях.

Всего электрическое водное такси вмещает четыре человека, развивает скорость до 50 километров в час, а управлять им можно с помощью обычного планшета. Для начала, новый вид транспорта хотят использовать в Париже, а до весны 2020 года и в других городах. -0-