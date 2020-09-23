Электронная библиотека БГУ входит в тройку мировых лидеров среди университетских цифровых хранилищ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная библиотека БГУ сохранила статус первой в Европе и стабильно входит в тройку мировых лидеров среди университетских цифровых хранилищ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В сентябрьском издании международного рейтинга "Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google Scholar" электронная библиотека БГУ замыкает тройку, уступив лишь Федеральному университету Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия) и Киотскому университету (Япония). Разрыв со вторым местом составил около тысячи оцифрованных документов. В общем рейтинге с учетом крупных международных агрегаторов и дисциплинарных цифровых архивов PubMed Central и Arxiv.org электронная библиотека БГУ поднялась с 12-го на 9-е место. Достичь высоких результатов удалось благодаря регулярной работе над оцифровкой документов, индексируемых системой Google Scholar.

Среди белорусских университетских репозиториев места распределились следующим образом: БНТУ (47), БГЭУ (146), ВГУ им. П.Машерова (182), БГМУ (227), БГТУ (295), ПолесГУ (307), БГАТУ (456), МГУ им. А.Кулешова (425), ГрГУ им. Янки Купалы (547), ГГТУ им. П.Сухого (506), БРУ (722), БГПУ им. М.Танка (845).

Среди университетов стран-соседей лучшие показатели у Уральского федерального университета (38), Сумского государственного университета (43), Томского государственного университета (72), Казанского федерального университета (88), Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (86).

Всего рейтинг охватил более 3 тыс. цифровых хранилищ вузов и исследовательских центров со всего мира. Оценка проводится по одному критерию - количеству документов библиотеки, проиндексированных поисковой системой Google Scholar. Первые строчки заняли базы данных медицинских и биологических публикаций Europe PubMed Central, астрофизическая информационная система НАСА (Smithsonian/NASA Astrophysics Data System), электронная библиотека CiteSeerХ.

Целью ведения рейтинга электронных библиотек является поддержка открытого доступа к научным публикациям и учебным материалам в электронной форме. Его создатели мотивируют исследователей к публикации результатов научной деятельности в интернете. Таким образом оценивается уровень открытости академических ресурсов и их интеграция в мировое информационное пространство.

Электронная библиотека БГУ входит в рейтинг с 2012 года и является одним из наиболее крупных цифровых хранилищ в мире по количеству документов. В настоящее время в ее собрании более 180 000 публикаций ученых и преподавателей университета. Последовательная поддержка вузом модели открытой науки, корректное заполнение метаданных позволяет репозиторию БГУ занимать лидирующие позиции.-0-