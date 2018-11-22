Электронные зачетные книжки разработали в БГУ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ разработаны электронные зачетные книжки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета. Нововведение предусмотрено стратегией цифровой трансформации университета.

"Новые цифровые форматы документов позволяют экономить средства и оптимизировать аттестационный процесс в БГУ. К слову, только в текущем году за счет внедрения новых студенческих билетов на основе международных банковских карт университет сэкономил около Br40 тыс. В ближайшее время планирование работы преподавателей, их отчеты о выполнении учебных поручений, журналы кураторов, другие документы будут вестись только в электронном виде в личных кабинетах преподавателей на внутреннем сайте БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Цифровая трансформация позволит модернизировать содержание образования и технологий обучения, оптимизировать основные процессы деятельности университета и его структуру. "В центре стратегии - личность студента, раскрытие его индивидуальных способностей. В БГУ уже разработан комплект творческих заданий по различным дисциплинам, проведено более 100 занятий по новым методикам эвристического, диалогового обучения, в том числе в дистанционной форме. Более 500 преподавателей приняли участие в онлайн-семинарах по этим методикам", - подчеркнули в пресс-службе.

Предполагается расширение возможностей выбора студентами дисциплин и переход на индивидуальные сроки изучения некоторых курсов. В учебный процесс на цифровых платформах будут внедряться системы развивающего, эвристического, диалогового обучения. Они ориентированы на творческую самореализацию студентов, развитие критического мышления и креативных способностей, создание собственного образовательного продукта. Реализация основных задач стратегии предусматривает внедрение онлайн-обучения, расширение экспорта дистанционных образовательных услуг, модернизацию бизнес-процессов на основе цифровых безбумажных технологий.

Сейчас в БГУ преподавание ряда дисциплин ведется дистанционно. В будущем планируется привлечение и зарубежных преподавателей. Стратегия предусматривает создание Центра открытого образования, реализацию политики интернационализации университетского образования на цифровых платформах. В числе положений стратегии также выполнение студентами курсовых и иных работ в электронном виде с обязательной проверкой в системе "Антиплагиат". Для этого будет создан общеуниверситетский репозиторий данных работ, обеспечивающий их сохранность и целостность.

В вузе напомнили, что успешно внедрена в БГУ автоматизированная рейтинговая система дополнительного материального стимулирования преподавателей. Коллегиальное обсуждение основных положений стратегии цифровой трансформации состоится 26 ноября на совете Белгосуниверситета.-0-