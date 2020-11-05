Электровелосипеды будут выпускать в "Великом камне"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Синьвэй-Велозавод (МСК)" получила свидетельство резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Компания реализует в "Великом камне" проект по выпуску электровелосипедов, сообщили БЕЛТА в индустриальном парке.

Как ожидается, продукция будет экспортироваться в Европейский союз.

Кроме этого, индустриальный парк подписал соглашения о сотрудничестве с экономическими зонами КНР: новым районом Паньлун Баоцзи (провинция Шэньси), Зоной экономического развития аэропорта Сюйчжоу, Вэньчанским международным космическим городом (провинция Хайнань).

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-