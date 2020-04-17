Эмодзи, выражающие заботу в период пандемии, появятся в Facebook

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Facebook и Messenger на следующей неделе смогут использовать эмодзи, выражающие симпатию и заботу в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал The Verge.

Новых значков два: первый - желтый смайлик, прижимающий к себе сердечко, а второй - пульсирующее сердечко нежно-фиолетового цвета.

Представители компании надеются, что новые эмодзи помогут людям продемонстрировать свою поддержку в период пандемии.

Стоит отметить, что это первое с 2015 года расширение линейки эмодзи, когда к изначальному "лайку" добавились значки, выражающие разнообразные эмоции.-0-