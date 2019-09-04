Энтузиасты создали 3D-реконструкцию первого поселения балтов в Витебске

4 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ролик с 3D-реконструкцией первого укрепленного поселения (городища) балтов на месте современного Витебска недавно опубликовали в интернете, сообщил корреспонденту БЕЛТА краевед кандидат исторических наук, доцент Денис Юрчак.

Ролик создали несколько лет назад студенты математического факультета Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова Сергей Буйницкий и Артем Морозов. Молодые айтишники хотели разработать какой-нибудь проект о белорусской истории. Помогал и консультировал парней историк Денис Юрчак, работавший в то время заместителем декана исторического факультета.

"Решили сделать что-то на витебском материале. Руководствовались публикациями археологов Татьяны Бубенько, Ольги Левко, Леонида Колединского. Проблема была в том, что мы хорошо знаем о существовании городища, на котором в конце XIX века вел раскопки только Алексей Сапунов, однако оно было полностью уничтожено. Фактуры особой не сохранилось, кроме находок, поэтому брали за основу публикации по днепро-двинским племенам и близким им культурам в раннем железном веке. В частности, сведения о расположении капища на городище и особенностях жилых конструкций брались из раскопок в Смоленской области", - отметил Денис Юрчак.

В ролике реконструировано городище середины первого тысячелетия, до прихода славян. Количество построек, людей также бралось среднее, исходя из публикаций о раннем железном веке. Авторы пытались более или менее точно передать высоты, окружающую местность, гору Ломиху с городищем, отделенную от Двинской возвышенности рвом.

"Похожие проекты с лучшей графикой можно реализовать в больших объемах, если к ним подключатся IT-компании, энтузиасты. Такого плана ролики о различных периодах белорусской истории смогли бы стать хорошим подспорьем педагогам на уроках истории. Мир изменился, современные школьники лучше и с большим энтузиазмом усваивают визуальный материал, чем текст из учебников", - добавил историк.

Кроме того, загрузив такие ролики в интернет и привязав их к Google-карте, при помощи VR-очков можно будет наблюдать древний город.-0-