ЕС представил новую киберстратегию

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) предложила создать в ЕС сеть оперативных центров кибербезопасности с широким использованием искусственного интеллекта для обнаружения кибернападений и противодействия им. Об этом говорится в Стратегии Евросоюза по кибербезопасности, сообщает ТАСС.

"Еврокомиссия предлагает запустить сеть Оперативных центров безопасности по всему Евросоюзу с широким использованием систем искусственного интеллекта, которые будут представлять собой реальный киберщит для Евросоюза, способный в реальном времени обнаруживать признаки кибератаки достаточно рано, чтобы запустить активные ответные действия, прежде чем атака нанесет урон", - говорится в документе.

ЕК предложила создать новую структуру Евросоюза - Объединенный киберотдел ЕС - для координации действий стран сообщества по выявлению хакерских атак и ответу на них. "Еврокомиссия готовится к созданию путем поэтапных переговоров со странами сообщества нового Объединенного киберотдела для активизации сотрудничества между структурами государств ЕС, ответственными за выявление, сдерживание и ответных действий на кибератаки", - говорится в документе.

Евросоюз будет работать с ООН и иностранными партнерами, использовать санкции для защиты прав человека и фундаментальных свобод в информационном пространстве. "Евросоюз усилит свою работу с международными партнерами и ООН по укреплению основанного на правилах глобального миропорядка, продвигать международную безопасность и стабильность в киберпространстве, защищать права человека и фундаментальные свободы онлайн, развивать международные нормы и стандарты, которые должны отражать базовые ценности Евросоюза, - говорится в документе. - Для этого ЕС будет использовать весь инструментарий дипломатических мер, включая рестриктивные".

Еврокомиссия намерена привлечь 4,5 млрд евро государственных и частных инвестиций в сектор кибербезопасности в Евросоюзе в 2021-2027 годах. "Наша цель - достичь уровня инвестиций в 4,5 млрд евро со стороны институтов ЕС, стран - членов ЕС и бизнеса и гарантировать, чтобы значительная часть этих средств пошла на усиление безопасности малых и средних предприятий", - говорится в документе.-0-