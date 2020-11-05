Еще 10 международных исследовательских центров и лабораторий планируют создать при НАН Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 10 международных исследовательских центров и лабораторий планируют создать при Национальной академии наук Беларуси, сообщил сегодня на пресс-конференции главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Национальная академия наук сотрудничает с крупнейшими научными центрами из более чем 100 стран мира, в том числе Китая, Республики Корея, Японии, Германии. Сегодня на базе наших научных организаций действуют 42 международных исследовательских центра и лаборатории различных уровней. Готовится создание еще 10. Наиболее динамичным является развитие сотрудничества с коллегами из Китая, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию", - сказал Андрей Иванец.

НАН и Академия наук провинции Гуандун создали Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий. Он стал резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Сегодня мы от лабораторий и опытных производств переходим на более высокий уровень. Планируется, что в течение 2021-2023 годов в данном центре будут введены в эксплуатацию производственные участки и начнется выпуск продукции", - отметил главный ученый секретарь.

Прочные связи налажены и с российскими учеными, в частности с организациями Российской академии наук. "В связи с вводом Белорусской АЭС важно взаимодействие наших физиков-ядерщиков. Курчатовский институт и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне - два крупнейших научных центра, которые во многом являются лидерами в данной сфере. Мы очень динамично вместе работаем", - добавил Андрей Иванец.-0-