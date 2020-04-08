Эскизный проект российско-белорусского спутника завершен, сроки запуска пока не определены - НАН

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки запуска российско-белорусского спутника пока не определены, сообщил сегодня на пресс-конференции директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется до июня защитить эскизный проект по второму космическому аппарату, и при защите будут определены сроки запуска. Техническая проработка выполнена, но в связи с ситуацией, которую мы наблюдаем в мире, пока все затихло. Надеемся, что в ближайшее время будет ясность", - сказал Сергей Золотой.

Руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь отметил, что к созданию нового спутника с более высоким разрешением (0,35 м) позволил перейти успешный опыт сотрудничества с российскими коллегами. "Эскизный проект завершен, вскоре перейдем уже к рабочему проекту. Второй спутник будет гарантировать нам конкурентное присутствие на мировом рынке космических технологий дистанционного зондирования Земли", - подчеркнул он.

Что касается действующего Белорусского космического аппарата, он находится на орбите уже почти восемь лет. Резервные системы исправны, запас топлива достаточный. "Надеемся, что аппарат будет летать еще долго", - добавил Сергей Золотой.-0-