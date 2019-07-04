Эстонская IT-компания с офисом в Минске разработала международно-значимое приложение для борьбы с коррупцией

Одна из крупнейших эстонских компаний по разработке программного обеспечения Helmes, имеющая представительство в Минске (Helmes Bel), создала для глобальной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) веб-приложение, способствующее борьбе с коррупцией, охватывающее экономику 54 государств.
Разработанная Helmes по заказу ОЭСР платформа не только собирает поступающую из разных стран информацию, но также анализирует ее и предлагает ряд рабочих инструментов, призванных противодействовать взяточничеству и коррупции. Данные, необходимые для работы платформы, предоставляются международными антикоррупционными агентствами и странами – членами ОЭСР.
"В команде по реализации проекта – как сотрудники ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из софтверной компании Helmes. Договоренность по реализации проекта действует до 2021 года", – свидетельствует партнер Helmes Лаур Мяги.
Напомним, что создание приложения по борьбе с коррупцией – это
Ранее Helmes создала для нее инфосистему, которая позволяет осуществлять сбор и обмен данными микро- и макроэкономической статистики стран – членов ОЭСР. Helmes также отвечала за создание программного обеспечения для работы с документами, администрирования ресурсов и планирования для тысяч сотрудников этой экономической организации. Для Международного энергетического агентства ОЭСР Helmes создала платформу администрирования энергетических данных и продажи, которая используется для формирования как мировых цен на нефть, так и разработки соглашений по климату.
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