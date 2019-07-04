Эстонская IT-компания с офисом в Минске разработала международно-значимое приложение для борьбы с коррупцией

Одна из крупнейших эстонских компаний по разработке программного обеспечения Helmes, имеющая представительство в Минске (Helmes Bel), создала для глобальной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) веб-приложение, способствующее борьбе с коррупцией, охватывающее экономику 54 государств.

Разработанная Helmes по заказу ОЭСР платформа не только собирает поступающую из разных стран информацию, но также анализирует ее и предлагает ряд рабочих инструментов, призванных противодействовать взяточничеству и коррупции. Данные, необходимые для работы платформы, предоставляются международными антикоррупционными агентствами и странами – членами ОЭСР.

"В команде по реализации проекта – как сотрудники ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из софтверной компании Helmes. Договоренность по реализации проекта действует до 2021 года", – свидетельствует партнер Helmes Лаур Мяги.

Напомним, что создание приложения по борьбе с коррупцией – это не первый опыт сотрудничества ОЭСР и эстонской софтверной компанией Helmes. Начиная с 2013 года Helmes не единожды выигрывала тендеры на разработку информационных систем для этой влиятельной международной структуры.

Ранее Helmes создала для нее инфосистему, которая позволяет осуществлять сбор и обмен данными микро- и макроэкономической статистики стран – членов ОЭСР. Helmes также отвечала за создание программного обеспечения для работы с документами, администрирования ресурсов и планирования для тысяч сотрудников этой экономической организации. Для Международного энергетического агентства ОЭСР Helmes создала платформу администрирования энергетических данных и продажи, которая используется для формирования как мировых цен на нефть, так и разработки соглашений по климату.

Для справки:

Helmes Bel – центр разработки эстонской компании Helmes в Минске. Головной офис компании в Таллине занимается созданием программных продуктов в сферах автострахования, телекоммуникаций, здравоохранения и банковских технологий. Своим клиентам предлагает полный спектр IT-услуг: разработка, поддержка и интеграция программного обеспечения. В числе наиболее крупных клиентов Helmes – такие известные международные организации и предприятия, как ОЭСР, Kьhne+Nagel, DNB, SEB, Telia Company, Solera Inc.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная экономическая организация развитых стран, разделяющих принципы рыночной экономики при поддержке демократических институтов. Основана в 1948 году. Объединяет 36 государств, в том числе большинство стран – членов ЕС, включая Эстонию, Латвию и Литву. По данным на 2011 год, в странах ОЭСР проживало 18 % населения мира. Миссия ОЭСР – "строить лучшую политику для лучшей жизни". Штаб-квартира находится в Париже, генеральный секретарь организации – Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика, с 2006).

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Штаб-квартира ОЭСР. Париж, Франция