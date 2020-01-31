Европарламент голосует за введение универсального разъема для зарядки смартфонов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз настаивает на том, чтобы зарядные устройства для всех мобильных телефонов, независимо от марки, размера или модели, имели одинаковый разъем. Об этом сообщает Euronews.

30 января Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую Еврокомиссию добиться введения единого разъема для зарядки гаджетов от кампаний-производителей. "За" проголосовали 582 депутата, "против" - 40, еще 37 воздержались, сообщает сайт Европарламента.

Согласно резолюции Еврокомиссия должна разработать новый регламент не позднее июля 2020 года. Депутаты ожидают, что принятое решение сможет не только облегчить жизнь европейским пользователям, но и поможет снизить объемы соответствующих отходов. По оценкам экспертов, ежегодно в мире образуется около 50 млн т электронных отходов - в среднем это более 6 кг на человека. В 2016 году на одного жителя государства - члена ЕС пришлось 16,6 кг выброшенной электронной техники.

Также Европарламент требует от Еврокомиссии рассмотреть законодательные инициативы по увеличению объема кабелей и зарядных устройств, собираемых и утилизируемых в государствах - членах ЕС.

Как сообщает ТАСС, против стандартизации выступает компания Apple, устанавливающая с 2012 года в свои смартфоны и планшеты собственный разъем Lightning. В Apple считают, что поспешное введение универсальной зарядки негативно скажется на выбросах в окружающую среду и повлечет увеличение отходов из-за массового отказа от устаревших аксессуаров.

Еврокомиссия предпринимала попытки ввести единый стандарт разъема для смартфонов в Европе с 2009 года. В том же году Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании, предусматривавший установку разъема micro USB на все новые модели мобильных устройств, выпущенные в 2011 году. Несмотря на это, Apple ограничилась лишь выпуском переходника со своих фирменных кабелей на micro USB.

В настоящее время в мире распространены три стандарта зарядных устройств: micro USB и его усовершенствованная версия USB-C, а также разъем Lightning, используемый почти во всех новых устройствах Apple.-0-