Европейское космическое агентство впервые за 11 лет откроет набор новых астронавтов

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское космическое агентство (ЕКА) впервые за 11 лет в марте откроет набор новых астронавтов. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении организации, сообщает ТАСС.

"Впервые за 11 лет ЕКА ищет новых астронавтов. Эти новобранцы будут работать вместе с действующими астронавтами, когда Европа вступит в новую эру освоения космоса", - отмечается в сообщении.

Прием вакансий будет вестись с 31 марта по 28 мая 2021 года. После этого начнется процесс отбора кандидатов.

При этом в организации призвали женщин активнее подавать заявки. "Мы стремимся расширить гендерное разнообразие в наших рядах", - подчеркнул генеральный директор ЕКА Йохан-Дитрих Вернер. - "Мы должны смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать, как в ближайшие годы агентство будет развиваться во всех областях космических исследований и инноваций вместе с нашими международными партнерами".-0-