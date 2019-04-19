Facebook хранил незащищенными миллионы паролей от Instagram

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook снова обнаружила в своих данных пароли пользователей. На этот раз об этом представители компании сообщили сами, на сайте соцсети.

В этот раз Facebook сообщил о том, что его работникам доступны пароли пользователей Instagram, обновив пост с извинениями, в котором компания признавала свои предыдущие ошибки об утечке данных пользователей.

"По нашим оценкам, пострадали миллионы пользователей Instagram. Мы выяснили, что эти пароли не использовались, чтобы навредить их владельцам", - говорится в сообщении Facebook.

Впервые о том, что данные пользователей социальной сети находятся в открытом доступе, стало известно в марте 2019 года. Представители Facebook признались, что сотрудники компании имели доступ к хранящимся в виде простого текста паролям как минимум с 2012 года.

Facebook признал хранение сотен миллионов паролей без шифрования Пароли от 200 до 600 миллионов пользователей хранятся в свободном доступе начиная с 2012 года. Доступ к этим данным имеет более 20 тысяч сотрудников Facebook.

Позже компания сообщила о том, что "случайно" социальная сеть копировала контакты пользователей, у которых к аккаунту привязана почта.-0-