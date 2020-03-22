Facebook и Instagram снижают качество видео в Европе

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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Facebook и Instagram снизят качество стримингового видео в Европе. Цель – снизить нагрузку на компьютерные сети. Об этом сообщило агентство
Как отмечает агентство, в европейских странах сейчас многие вынуждены работать "на удаленке" из-за распространения коронавируса. "Мы намерены взаимодействовать с партнерами с целью устранения каких-либо ограничений пропускной способности сетей в период их активного применения, одновременно мы обеспечиваем для людей возможность по-прежнему оставаться на связи через приложения и сервисы "Фейсбука", - приводит агентство слова представителя.-0-