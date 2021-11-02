Facebook откажется от системы распознавания лиц

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство социальной сети Facebook приняло решение отказаться от использования системы распознавания лиц, сообщает "МИР24".

"Люди, которые соглашались, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей", – говорится в заявлении соцсети.

Интернет-пользователи жаловались, что система позволяет администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные.-0-