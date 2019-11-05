Facebook поменял логотип, чтобы избежать путаницы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook создала новый логотип, чтобы пользователи не путали ее с одноименным приложением, информация размещена на официальном сайте компании.

Новый логотип использует большие буквы и выполнен в другой цветовой гамме. Такое решение позволяет определить визуальное отличие от приложения.

В компании отметили, что пошли на смену логотипа, чтобы избежать путаницы. Кроме этого, представители Facebook уточнили, что раньше продуктом компании была только социальная сеть, однако теперь в нее входят такие приложения как Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra.