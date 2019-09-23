Facebook поможет пользователю подобрать идеальный наряд

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook запустила новый проект под названием Fashion++, сообщается на официальном сайте компании.

Новая функцию позволит человеку подобрать идеальный наряд и сделать все это по рекомендациям технологии искусственного интеллекта. Новый проект, в первую очередь, будет обращать внимание на детали и самообучаться по фотографиям. Такое решение позволит сделать внешний вид пользователя гармоничным и не вызывающим.

Помимо всего прочего, в Facebook заявили, что их проект Fashion++ не будет склонять пользователя к покупке новых вещей. Скорее, алгоритм сконцентрируется на улучшении уже существующего внешнего вида с помощью небольших деталей: закатать рукава, добавить бижутерию или заправить футболку. Новый сервис уже начал действовать на территории США. -0-