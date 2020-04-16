Facebook продлила дистанционный режим работы для большинства сотрудников

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Facebook продлила дистанционный режим работы для большинства своих сотрудников еще как минимум до конца мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Марка Цукерберга.

"Мы требуем, чтобы большинство наших сотрудников работали из дома по крайней мере до завершения мая, чтобы обеспечить более безопасные условия работы для тех, кто выполняет важные задачи и должен работать в офисе, а также для каждого отдельного члена нашего сообщества", - написал на своей странице в Facebook Цукерберг.

Также он сообщил, что все запланированные до июня 2021 года мероприятия с участием 50 человек и более отменены. Часть из них проведут онлайн.-0-