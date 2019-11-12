Facebook разработал собственную систему электронных платежей

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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook запускает новый сервис онлайн-платежей. Информация об этом была размещена на ее официальном сайте . Система получила название Facebook Pay. Она позволит совершать платежи в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. В компании отметили, что пользователи и так уже производят платежные операции через приложения, однако сервис Facebook Pay упростит эти транзакции. Например, появится возможность сохранять платежную информацию, чтобы не вводить ее каждый раз заново. На этой неделе система заработает в соцсетях Facebook и Instagram и будет доступна только для жителей США. Однако в дальнейшем доступ будет предоставлен такжн и пользователям из других стран.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!