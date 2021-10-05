Facebook: сбой в работе серверов не привел к утечке данных пользователей

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего 4 октября крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети зафиксировано не было, пишет ТАСС.

"У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", - заявляет Facebook.

Отмечается, что сбой произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных. По словам представителей компании, эти неполадки имели каскадный эффект, что нарушило работу сервисов.

"Сейчас наши сервисы вновь подключены к сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу", - отметили в Facebook. Представители компании признали, что сбой повлиял на работу внутренних инструментов, а это в свою очередь затруднило попытки быстро определить и устранить причины неполадки.

В понедельник, 4 октября, пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, которые принадлежат американской компании Facebook.

Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе Facebook самым масштабным из когда-либо им зафиксированных. "Более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира", - говорится в публикации на странице сервиса в Twitter.

Ночью 5 октября Downdetector продолжал публиковать информацию о проблемах у различных приложений. Помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров, неполадки отмечались в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.-0-