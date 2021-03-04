Facebook снимает запрет на политическую рекламу

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Facebook снимает запрет на показ политической рекламы, который был введен после выборов в США в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Мы возобновляем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами социальной значимости в США. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов", - говорится в сообщении Facebook.

В компании также отметили, в ходе данного избирательного цикла Facebook удалось больше узнать о рекламе, связанной с политикой и выборами.

"По итогу мы планируем в ближайшие месяцы более подробно изучить, как данные рекламные объявления функционируют в нашем сервисе, чтобы в будущем внести требующиеся изменения", - подчеркнули в Facebook.-0-