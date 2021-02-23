Facebook снимет блокировку новостных страниц в Австралии

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook и власти Австралии достигли соглашения, позволяющего восстановить полноценную работу социальной сети в этой стране, сообщает Reuters.

Соглашение о восстановлении новостных страниц было заключено после переговоров между главным казначеем Австралии Джошем Фрайденбергом и главой Facebook Марком Цукербергом. Власти Австралии предложили Facebook внести четыре поправки в закон, обязывающий Facebook, Google и другие платформы платить новостным сайтам за их контент.

Поправки, которые правительство планирует внести 23 февраля, предполагают, что власти Австралии будут за один месяц уведомлять цифровые платформы о том, что те должны исполнять данный закон. При принятии решения власти также будут учитывать, внесла ли та или иная платформа вклад в устойчивость австралийской медиаиндустрии, заключив соглашение со СМИ.

17 февраля компания Facebook объявила, что лишила пользователей Австралии возможности делиться новостями из-за готовящегося в стране закона, который обяжет интернет-платформы платить СМИ за их контент. По решению соцсети, СМИ и жители Австралии не могли публиковать ссылки на новостные материалы, а также просматривать местные и международные новости. Под ограничения попал даже ряд страниц австралийских госучреждений.-0-