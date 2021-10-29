Facebook теперь Meta: компания сменила название

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook сменила название: теперь она Meta. Об этом объявил глава компании Марк Цукерберг на конференции Facebook Connect, сообщает ТАСС.

Обновленная компания делает ставку на создание нового этапа в развитии интернета - "метавселенной". Ключевой особенностью изменений, по словам основателя Facebook, станет ощущение присутствия.

"Новое имя отражает весь путь, который мы уже прошли, и будущий, который еще хотим пройти. Теперь мы хотим быть не просто Facebook, а восприниматься как компания - разработчик "метавселенной", - пояснил смену названия Марк Цукерберг.

Основатель компании также представил новый логотип - синюю ленту. Внешне она напоминает очки и знак бесконечности. Новое название происходит от древнегреческого слова "после". Это, по словам Марка Цукерберга, означает, что у компании всегда есть пространство для развития. При этом ребрендинг не повлияет на другие бренды корпорации, такие как сама соцсеть Facebook, а также Instagram, WhatsApp и другие.

О планах создания "метавселенной" стало известно еще в июле. Анонсируя набор разработчиков, вице-президент Facebook Эндрю Босворт рассказывал, что ее особенностью станет возможность ощущать физическое присутствие других людей в цифровом пространстве.-0-