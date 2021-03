Facebook заключил соглашения об оплате контента с двумя медиакомпаниями Австралии

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Facebook заключил соглашения с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии - News Corp и Nine Entertainment Co, на основании которых он будет платить за использование их новостного контента, сообщает Sydney Morning Herald.

Подписание соглашений произошло после долгих и сложных переговоров, которые длились несколько недель. Во вторник News Corp Australia объявила о подписании многомиллионной сделки с американской компанией на использование новостных статей таких изданий, как The Australian, The Daily Telegraph и Herald Sun, а также видеоматериалов Sky News Australia. Также компания Ninе Entertainment Co, которая владеет Sydney Morning Herald и The Age, подписала документ с Facebook.

Генеральный директор News Corp Роберт Томсон сказал, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и его команда заслуживают похвалы за свою роль в создании будущего для журналистики, которая более десяти лет находилась под крайним давлением, и что соглашение окажет существенное влияние на его австралийский бизнес.

Как сообщалось ранее, в Австралии был принят кодекс, который регулирует отношения между новостными компаниями и цифровыми платформами. Его задача обеспечить справедливыми выплатами журналистов за их работу.-0-