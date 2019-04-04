Facebook запрашивает пароли от почты у некоторых новых пользователей

Социальная сеть Facebook при регистрации новых пользователей запрашивает пароль от электронной почты. Об этом написало издание The Daily Beast со ссылкой на специалиста по кибербезопасноти с псевдонимом E-sushi.

Пользователь E-sushi, который является экспертом в вопросе кибербезопасности, заметил, что Facebook стал запрашивать пароль от электронной почты нового пользователя. Специалист был настолько удивлен такими действиями соцсети, что написал пост-обращение к представителям Facebook.

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"Привет, Facebook, требование пароля электронной почты для проверки ваших пользователей или любого другого использования - ужасная идея с точки зрения информационной безопасности. Идя по этой дороге, вы занимаетесь фишингом паролей, которые вы не должны знать!"

Он также добавил, что несмотря на то, что на странице есть кнопка "посмотрите, как это работает", она неактивна. Другого способа подтвердить, что электронный адрес указан верно и пользователь действительно указывает свою почту нет.

Заинтересовавшись этим вопросом журналист издания The Daily Beast провел собственный эксперимент. Мужчина зарегистрировался в Facebook через румынский VPN и одноразовую почту - соцсеть все равно потребовала пароль от электронного ящика.

The Daily Beast обратилось к представителям Facebook за разъяснениями ситуации. Они назвали такой метод "не лучшей практикой" и сказали, что скоро запрос паролей прекратится.

Отмечается, что позже после подробного репортажа издания с предоставлением фактов и комментарием эксперта и самих работников Facebook социальная сеть прекратила запрашивать у пользователей пароли от почты.