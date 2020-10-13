Facebook запретил контент с отрицанием холокоста

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook запретила размещать на своих страницах публикации, которые отрицают или искажают холокост, и теперь станет направлять людей к авторитетным источникам, если пользователи будут искать информацию на эту тему, сообщает Euronews.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг 12 октября объявил об этой новой политике, проводимой в рамках борьбы с теорией заговора и дезинформации и в преддверии президентских выборов в США, до которых осталось три недели. В своем блоге Цукерберг написал: "Обозначить границы между допустимой и недопустимой речью непросто, но с учетом происходящего сейчас в мире, я думаю, это правильный баланс".

Такое решение в Facebook приняли после того, как выжившие в холокосте из разных стран мира обратились к Марку Цукербергу с призывом принять меры по удалению контента, отрицающего или искажающего эту трагедию. Кампанию возглавила некоммерческая организация Claims Conference, деятельность которой направлена на получение компенсаций для переживших холокост.

"Меня не удивляет, что Марк Цукерберг и некоторые действительно умные люди в Facebook учли обеспокоенность выживших в холокосте и заявления, сделанные в рамках нашей кампании, поступив правильно", - заявила вице-президент Claims Conference Грег Шнайдер.

Меры, принятые Facebook, приветствовал и Всемирный еврейский конгресс, отметивший, что отрицание холокоста, его упрощение, минимизация или искажение - это инструмент, используемый для распространения ненависти. Отрицание этой трагедии приводит к тревожному распространению антисемитизма в мире и росту невежества в отношении исторических фактов, особенно среди молодежи.-0-