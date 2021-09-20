Финтех-компания ID Finance открыла лабораторию и набирает QA-джуниоров

В августе финтех-компания ID Finance с офисом разработки в Минске запустила новый проект – Laboratory 2.0 по подготовке IT-специалистов. Он позиционируется не как очередной способ “войти в IT”, а как новый формат адаптации сотрудников, совмещающий работу и обучение в компании.

Павел Шарейко, директор ID Finance, отметил: “Laboratory 2.0 – это не IT-курсы, которые организовывают многие белорусские компании, это наше структурное подразделение и больше чем лаборатория в привычном понимании IT-специалистов”.

Цифры “2.0” в названии проекта указывают на то, что это следующая ступень. В лаборатории ID Finance молодые специалисты не просто учатся, а собеседуются, получают оффер и проходят своеобразный онбординг в компании со стандартным испытательным сроком три месяца. В течение этого времени у них есть возможность познакомиться с набором технологий и выполнить “лабораторные”, обучающие задания, которые позволят им потом лучше влиться в проекты компании.

Первую группу Laboratory 2.0 составили десять Java-разработчиков, в том числе и студенты, совмещающие работу и учебу.

“Мы искали ребят с небольшим опытом в разработке на Java либо пройденными курсами и понимаем этого языка программирования, потому что наша лаборатория похожа на реальный проект”, – рассказал Сергей Караженец, Lead Java Developer и ментор IDF Laboratory 2.0.

В Laboratory 2.0 новичкам помогают вникнуть в процессы и технологии компании менторы, которые являются тимлидами проектов ID Finance. Они обучают и ставят перед ребятами задачи, похожие на те, с которыми можно столкнуться во время будущей работы. И каждая задача несет в себе знакомство с процессом и используемой технологией. Так, IDF Laboratory 2.0 дает довольно большой объем опыта за короткий промежуток времени.

“В отличие от наших джуниоров, которые сразу приходят на проект и работают в узком домене, лаборанты получаются более “гибкими”, ведь за три месяца они знакомятся со всеми возможными технологиями и привыкают к нашему процессу разработки, – отметил Игорь Насибянц, Lead Java Developer и ментор. – Уже в первый месяц работы мы увидели потенциал лаборантов. К сожалению, с двумя разработчиками нам пришлось расстаться, но ребята отметили, что благодаря особенному подходу к подаче материала они за месяц узнали больше, чем на курсах до этого. А одного лаборанта, который показал лучшие результаты, мы уже присоединили к нашему реальному проекту, не дожидаясь окончания онбординга”, – добавил ментор.

Стоит отметить, что у IDF Laboratory 2.0 большие планы и в компании уже открыт набор QA-джуниоров. В новую группу ищут не новичков, а тестировщиков с небольшим опытом работы или после курсов. Чтобы подать заявку, нужно выслать резюме на почту hrminsk@idfinance.com. Набор продлится до 1 октября. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, получат оффер с заработной платой и попадут в лабораторию с трехмесячным испытательным сроком. А дальше все зависит от каждого лаборанта.

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